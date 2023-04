Basket femminile: si è giocato il 2° turno del girone Gold di Promozione donne.

Basket femminile: pronto riscatto del Villa Guardia che ha superato il test Bocconi

Pronto riscatto del Villa Guardia nel campionato Promozione di basket femminile. Nel 2° turno del girone Gold infatti la squadra lariana diretta da coach Fabrizio Molteni ha riscattato il ko subito all'esordio vincendo in casa contro il fanalino di coda Bocconi. Un successo in progressione dopo un primo quarto all'inseguimento poi però le lariane hanno carburato e allungato andando a vincere con merito. Dopo la pausa di Pasqua il GSV tornerà in campo ancora in casa contro l'Ororosa Bergamo sabato 15 aprile.

Il tabellino di Villa Guardia-Bocconi 53-31

Parziali: 6-9, 19-15, 33-27.

Villa Guardia: Fomasi 13, Benzoni 9, De Caro 7, Limonta 6, Fasola 5, Della Bosca 4, Galbiati 3, Montorfano 2, Okland 2, Longoni 2, Delle Ave, Mariani. All. Molteni.

Questo il cartellone del 2° turno del girone Gold:

Giovedì 30 marzo Bettola-Brixia 46-96, Venerdì 31 marzo Azzurra-Carugate 70-35, Sabato 1 aprile Ororosa-Ornago 62-36; domenica 2 ore 20.45 Villa Guardia-Bocconi 53-31.

La classifica del girone Gold

Carugate, Ororosa Bergamo, Brixia Brescia 8; Lainate, Bettola, Villa Guardia, Azzurra Brescia 6; Ornago 4; Bocconi 0.

Questo il cartellone del 3° turno del girone Gold:

Giovedì 13 aprile Ornago-Bocconi; venerdì 14 Azzurra Brescia-Bettola; sabato 15 ore 21 Villa Guardia-Ororosa Bergamo, Brixia Brescia-Lainate.