Basket femminile secondo ko per la canturina Sveva Bernasconi con l'Italia U15 contro la Spagna

Basket femminile si è giocata la seconda giornata del Torneo dell'Amicizia giovanile.

Basket femminile ieri le azzurre battute per 72-52 e oggi non giocheranno la terza gara contro la Grecia

Prosegue l'avventura della nazionale italiana Under15 di basket femminile al Torneo dell’Amicizia in corso di svolgimento nella città spagnola di Melilla. Ed è continuata anche l'esperienza in azzurro della giovane cestista canturina Sveva Bernasconi, ala del 2007 tesserata per il Basket Costa Masnaga che anche ieri è scesa in campo nel secondo match del torneo. Purtroppo dopo la sconfitta subita all'esordio contro la Francia anche ieri le azzurrine hanno dovuto incassare un altro stop per mano della Spagna che si è imposta per 75-52: per Sveva Bernasconi 2 punti a referto. Purtroppo la terza partita del torneo dell'Amicizia contro la Grecia che si sarebbe dovuta giocare oggi non si disputerà per indisponibilità della formazione ellenica.

I tabellini di Spagna-Italia 75-52 (26-20, 16-12, 16-9, 17-11)

Spagna: Garcia 3, Camina, Sanz 11, Ramirez 4, Jurado 15, Sancho, Vera 6, Tornè 8, Urdiain 5, Garcia I. 1, Okeke 11, Dominguez 11. All: Lahoz

Italia Bernasconi 2, Baldassarre 11, Gorini 7, Giacchetti 9, Hassan 4, Cerè 2, Poma, D’Este 4, Pirozzi 8, Versuro 2, Zanetti, De Lise 3. All: Frignani.

Le convocate per il Torneo dell’Amicizia 2022

#7 Bernasconi Sveva (2007, A, Basket Costa)

#8 Baldassarre Francesca (2008, G, Magnolia Basket Campobasso)

#9 Gorini Giorgia (2007, G, Basket Costa)

#10 Giacchetti Emma (2007, G, Feba Civitanova)

#11 Mohamud Mohamed Hassan Isabel (2009, G, Roma Team Up)

#12 Cerè Beatrice (2007, A, Peperoncino Libertas Bk)

#13 Poma Chiara Silvia (2007, G, Ororosa Basket)

#14 D’Este Emma (2007, C, Reyer Venezia Mestre)

#15 Pirozzi Giulia (2007, A, Libertas Gym e Basket)

#16 Versuro Rosa (2007, G, Reyer Venezia)

#18 Zanetti Marianna (2008, C, Famila Basket Schio)

#19 De Lise Serena (2007, C, Unime Messina)