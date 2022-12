Basket femminile: si apre oggi il turno numero 11 d'andata dl campionato di C donne.

Basket femminile: stasera apripista la lanciatissima Nonna Papera Mariano che ospita Garbagnate

Si apre questa sera il'11° turno d'andata del campionato di basket C femminile che vede subito in campo nel girone B la Nonna Papera Mariano. La squadra biancorossa diretta da coach Dionigi Cappelletti vuole confermare il suo momento di grazia e le vittorie negli ultimi derby ospitando il Garbagnate che naviga sul fondo della classifica: un'occasione da non sprecare. Posticipi domenicali invece per altre due portacolori lariane: Como andrà in Valtellina ospite del Sondrio, missione tosta per il Btf Cantù sul campo dell'Ardor Bollate. Infine lunedì sera chiuderà la Vertematese sul campo della Fernese per riprendersi dopo il ko con Mariano.

Programma dell'11° turno del girone B di serie C donne

Venerdì 9 dicembre ore 21.15 Mariano-Garbagnate, Gallarate-Trdate, Gavirate-Legnano; domenica 11 ore 17.30 Sondrio-Como; ore 18 Ardor Bollate-Btf Cantù, Corsico-Trezzano; lunedì 12 ore 21.30 Fernese-Vertematese.

La classifica girone B

Gallarate 20; Sondrio, Corsico 16; Vertematese, Nonna Papera Mariano 14; Bollate 12; Tradate, Fernese 10; Trezzano, Idea Sport Milano 8; Basket Como 6; Legnano 4; Garbagnate 2; Gavirate, Btf Cantù 0.