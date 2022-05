Basket femminile Villa Guardia fa pokerissimo, doma Samarate e si garantisce il primo posto nel girone

Pallacanestro rosa risultati

Basket femminile si è giocato il 5° turno della seconda fase del campionato Promozione donne.

Basket femminile quinta vittoria consecutiva per il GSV di coach Cantaluppi che si è imposto a domicilio per 43-38

Quita vittoria consecutiva per il Villa Guardia che mantiene primato e imbattibilità nella seconda fase del campionato di basket femminile di Promozione. La squadra lariana diretta da coach Cantaluppi nel weekend ha superato in casa anche il Samarate mantenendo il primato solitario e garantendosi questa posizione anche in vista del tabellone playoff. Ora sarà ininfluente l'ultima gara in programma domenica prossima a Milano ospite della seconda forza il San Gabriele già battuto nel match d'andata per 57-51.

Il tabellino di Villa Guardia-Samarate 43-38

Parziali: 9-5, 23-14, 32-28.

GSV; Benzoni 4, Montorfano 3, Bianchi 17, Okland 6, Della Bosca 4, Fomasi 6, sala, F, Duzioni, cammarata , Fasola 3, E. Duzioni. All. cantaluppi.

Questo il programma del 5° turno e secondo di ritorno del girone Silver4

Sabato 14 maggio ore 21 Villa Guardia-Samarate 43-38, domenica 15 maggio Corsico-San Gabriele Milano 48-57.

La classifica aggiornata del girone Silver4:

Villa Guardia 10; San Gabriele Milano 6; Samarate, Corsico 2.

Questo il programma del 6° turno e ultimo di ritorno del girone Silver4

Sabato 21 maggio Samarate-Corsico; domenica 22 ore 21.30 San Gabriele Milano-Villa Guardia.