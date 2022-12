Basket femminile: si è aperto ieri sera il penultimo turno d'andata dei Promozione donne.

Basket femminile: Villa Guardia "on fire" supera anche Giussano ed è sola in testa

Il Gs Villa Guardia ha giocato d'anticipo il penultimo turno d'andata del campionato di Promozione basket femminile battendo in casa il Giussano e salendo momentanemete in vetta da solo nel girone B lombardo. La squadra di coach Fabrizio Molteni ha superato con merito un incompleto Giussano e la sua zona partendo subito forte toccando il +11 ma non riuscendo a chiudere subito la contesa. Le ospiti infatti tornano sotto all'intervallo ma crollano nella terza frazione subendo il nuovo allungo del GSV che poi ha controllato fino alla fine per la soddisfazione di coach Molteni: "Era importante vincere e confermare i progressi sulle spaziature e sulle scelte di tiro in attacco - dice il coach- mentre in difesa stiamo continuando ad essere strutturati sufficientemente bene. Mi aspetto ora un salto di qualità da chi fino ad ora si è messo poco in luce, perché le partite, per me, si devono giocare in 12. Siamo ancora troppo discontinue, a volte sembriamo le lampadine delle luci natalizie... ad intermittenza . Comunque, nessuno a settembre si aspettava un ritmo in campionato di questo livello... bene così!" Villa Guardia chiuderà l'andata venerdì 17 dicembre ospite del Binzago.

Il tabellino di Villa Guardia-Giussano 52-39 Parziali 19-8; 24-20; 46-33 Villa Guardia: Benzoni 10, Montorfano 2, Galbiati 15, Oakland 1, Della Bosca 4, Fomasi 9, Limonta 2, Fasola, De Caro, Longoni 9, Monti, Carcano. All. Molteni

Il programma dell'8° turno d’andata girone B

Sabato 10 dicembre ore 21 Villa Guardia-Giussano 52-39; domenica 11 Binzago-Biassono; lunedì 12 Carugate-San Rocco; giovedì 15 Carnate-Usmate.

Classifica aggiornata girone B

GS Villa Guardia 12; Ornago 10; Biassono 8; Giussano, Usmate 6; Binzago, Carugate, San Rocco Seregno 4; Carnate 0.