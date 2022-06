Basket giovanile il GSV vince il triangolare Under18 e Cinisello quello Under15

Basket giovanile a Villa Guardia si sono giocati due tornei nel weekend scorso.

E' stato un weekend intenso dedicato al basket giovanile a Villa Guardia dove la società locale GSV ha organizzato per sabato 25 e domenica 26 giugno un doppio torneo di chiusura patrocinato dall’Uisp lariana e riservato alle categorie Under18 e Under15. I due triangolari che si sono giocati presso il palazzetto di via Tevere e all’adiacente Palatennis, hanno visto il successo dei padroni di casa del Villa Guardia in campo Under18 e del Cinisello in campo Under15.

Triangolare U18: GS Villa Guardia, Paderno e Kaire Sport Lurate.

Calendario torneo U18

Sabato 25: ore 14 GSV-Paderno 71-59, ore 17 Paderno-Lurate 35-55

Domenica 26: ore 9 Lurate-GSV 17-96, ore 11 Paderno-GSV 39-62, ore 14 Lurate-Paderno 31-72, ore 16 GSV-Lurate 100-24

Classifica Under18:

GS Villa Guardia 8; Paderno 4; Kaire Sport Lurate Caccivio 0

Triangolare U15: GS Villa Guardia, Kaire Sport Lurate Caccivio e Cinisello.

Calendario torneo U15

Sabato 25: ore 14 GSV-Lurate 88-12, ore 17 Lurate-Cinisello 18-131

Domenica 26: ore 9 GSV-Cinisello 40-60, ore 11 Lurate-GSV 16-68, ore 14 Cinisello-Lurate 112-16, ore 16 GSV-Cinisello 49-74.

Classifica Under15

Cinisello 8; GS Villa Guardia 4; Kaire Sport Lurate Caccivio 0.