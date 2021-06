Basket giovanile sabato 19 giugno la Virtus Cermenate ospita un torneo Under14

Basket giovanile prosegue l'attività sul campo del vivaio del club brianzolo.

Basket giovanile in settimana la squadra Under16 è tornata a giocare un'amichevole contro Seregno

Non va in vacanza il basket giovanile nostrano anzi prosegue a pieno regime nonostante il caldo africano. Come accade in casa della Virtus Cermenate dove dopo un lungo stop sono tornate a giocare partite vere le squadre del suo ricco vivaio. Dopo Under13 e Under15 nelle ultime ore è toccato infatti alla squadra Under16 targata "Edil Scavi - F.lli Lefons snc" (per l'occasione composta solo dai ragazzi dell'annata 2006 con l'aggiunta di elementi provenienti da Vertemate) scendere in campo per disputare una bella amichevole contro il Basket Seregno, Cinque quarti ben giocati da entrambe le squadre e a buon ritmo. Poco importa il risulato finale che ha premiato gli ospiti del Basket Seregno che si soono imposti per 61-76. Per tutti infatt grade divertimento dopo mesi di assenza.