Basket lariano coach Angelo Ventura lascia la Comense e approda al Basket Como di C donne

Basket lariano Marco Rota sarà ancora il vice a Cermenate in C Gold mentre Fabrizio Molteni è il nuovo allenatore del Villa Guardia femminile

Continua il valzer della panchine sotto il sole rovente del basket lariano. In queste ore è arrivata infatti un'altra serie di conferme importanti dalla Virtus Cermenate che dopo il capo allenatore Gilberto Spinelli ha in queste ore rinnovato anche il suo bravo assistente Marco Rota così come l'esperto preparatore atletico Luca Zanotti. Conferma in toto quindi per lo staff gialloblù della serie C Gold di Cermenate mentre alcuni cambiamenti si sono registrati scendendo di categorie.

Molto attivo infatti il GS Villa Guardia che dopo aver annunciato la nuova guida tecnica della prima squadra in Promozione maschile che per il prossimo anno sarà Mattia Di Lorenzo, in queste ore ha ufficializzato anche il nuovo head coach per la Promozione femminile e la formazione under19. Si tratta di Fabrizio Molteni tecnico esperto e conosciuto nel panorama rosa regionale avendo già allenato in B a Canegrate per anni e nel recente passato anche in provincia di Como al Btf Cantù in serie C. Proprio in C donne si è registrato un altro passaggio importate sulle panchine cittadine. Il Basket Como infatti ha scelto il suo nuovo allenatore che prenderà il posto di Alessio Crugnola tornato in provincia di Varese. Il nuovo tecnico biancorosso è Angelo Ventura ex coach del Pol Comense e già tecnico per anni a Lissone.