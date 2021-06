Basket lariano sfida a due alle elezioni della Fip Provinciale 2021-24

Basket lariano conto alla rovescia per l'appuntamento clou del comitato federale lariano.

Basket lariano ultima ora: l'evento seguirà le disposizioni Covid ma non sarà più necessario l’esito di negatività del tampone

Il basket lariano è pronto a vivere un giorno molto importante l'elezione del nuovo consiglio direttivo del comitato Fip provinciale. L'assemlea elettiva comasca che si s sarebbe dovuta svolgere a marzo scorso ma che era stata rinviata per l'emergenza covid, ora si terrà domenica 20 gugno presso il palazzetto dello sport Renato Malacarne in via Montale a Cermenate. L'assemblea avrà luogo alle ore 8,30 in prima convocazione e alle ore 9,30 in seconda convocazione: in queste ultime ore però la Fip provinciale ha comunicato che non è più necessario per i partecipanti presentare l’esito di negatività del tampone. Nel corso dell'assemblea verrà eletto come detto il consiglio direttivo per il quadriennio olimpico 2021-24 e il nuovo presidente della Fip di Como che andrà a sostituire il numero uno uscente lo storico Antonio Pini. Una poltrona per due visto che sono solo due i candidati alla presidenza. Da una parte il cucciaghese Franco Borghi con Antonio Pini che dopo 28 anni rappresenta la continuità della vecchia gestione, dall’altra parte lo sfidante Guido Corti attuale presidente della Pol. Comense 2015 con una squadra nuova e tanti progetti da voler realizzare durante il mandato.

Da una parte la squadra di Franco Borghi che candida a consiglieri proprio il presidente uscente Antonio Pini ma anche volti noti del basket nostrano quali Laura Galli e Roberto Cantaluppi mentre ha perso l'ex arbitro Pierluigi Ballabio che è risultato non eleggibile. Sl fronte opposto Guido Corti schiera nel suo staff di consiglieri Mauro Borghi dirigente e allenatore, la giocatrice Laura Maiorano, Andrea Amadori dirigente e l'allenatore Angelo Serafini. Va ricordato che con la nuova legge il record di Antoni Pini alla presidenza rimarrà imbattibile in quanto nessuno potrà comunque fare più di due mandati, L'Assemblea Elettiva di domenica a Cermenate si svolgerà seguendo tutte le dispsizioni di sicurezza Covid 19. Inoltre nel corso della giornata di lavori il comitato Fip di Como svolgerà anche la tradizonale premiazione di alcuni personaggi, tecnici , dirigenti e società del basket provinciale.