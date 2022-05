Basket Promozione domenica i Cucciago Bulls renderanno visita all'Ornago: in palio un posto in semifinale

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione definito il programma dei quarti di finale playoff nel tabellone ovest.

Basket Promozione definito il programma dei quarti di finale playoff nel tabellone ovest.

Basket Promozione in caso di vittoria i "tori" brianzoli sfideranno nel turno successivo la vincente di Trecella-Carugate

Tempo di quarti di finale playoff nel campionato lombardo di basket Promozione maschile. Unica rappresentante nostrana rimasta in gioco è Cucciago. I bulls brianzoli infatti dopo aver superato negli ottavi di finale l’Eureka Monza, ora possono proseguire il loro cammino nei quarti di finale del tabellone ovest regionale che li vedrà tornare in campo ancora in trasferta domenica 29 maggio alle ore 18,45 ospiti della Starch Ornago che nel turno precedente è riuscita ad andare a sbancare Albavilla eliminando i Gladiatori. La sfida a gara secca è in programma domenica 29 maggio alle ore 18.45 a Ornago dove i Bulls proveranno a piazzare un altro colpo grosso per volare in semifinale. La vincente di questa serie sfiderà in semifinale la vincente della sfida Trecella-Carugate in programma già domani giovedì 26 maggio.

Questo il programma completo dei quarti di finale del tabellone ovest

1° quarto giovedì 26 maggio ACLI Trecella-Carugate; 2° quarto domenica 29 ore 18.45 Starch Ornago-Cucciago Bulls; 3° quarto venerdì 27 Basket Player Marcallo con Casone-Ayers Rock Gallarate; 4° quarto giovedì 26 Antoniano Busto Arsizio-Basket Bosto.