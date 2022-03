Basket Promozione: epilogo amaro per il Sidergorla battuto in casa dal 5 Fuori Giussano

Pallacanestro minors risultati

Basket Promozione: si è completato il 5° turno di ritorno del girone Como1.

Basket Promozione: la squadra brianzola è stata sconfitta ieri per 48-61 dagli avversari che l'agganciano a quota 14

E' calato il sipario sulla prima fase del campionato di basket Promozione maschile anche nel girone Como1. Epilogo amaro per le due squadre brianzole: dopo il ko nell'anticipo del Mariano sul campo del Sovico, ieri sera è caduta anche la Sidergorla Playground Team battuta in casa dal 5 Fuori Giussano che l'ha così agganciata a quota 14 punti. Il team canturino dopo una prima parte equilibrata (al 10' 14-14, al 20' 27-28) ha subito il break decisivo dopo l'intervallo (35-48 al 30') che non è più riuscita a ricucire. Ora sia Sidergorla che S. Ambrogio Mariano aspettano di conoscere il calendario della seconda fase.

Il programma del 5° turno di ritorno girone Como1

Giovedì 3 marzo Cesano Seveso-Binzago 75-72, Sovico- S. Ambrogio Mariano 52-48; venerdì 4 Veranese-Besanese 64-69; domenica 6 ore 21.15 Sidergorla Playground-5 Fuori Giussano 48-61.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 24; POB Binzago 20; Sidergorla Playground Team, 5 Fuori Giussano, Besanese 14; Veranese, Sovico 10; Sant'Ambrogio Mariano 6.