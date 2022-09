Basket Promozione: Playground Team-Pallacanestro Erba lunedì' 3 ottobre aprirà il girone G

Basket Promozione: reso noto il calendario della regular season del campionato lombardo

Basket Promozione: il match clou del 1° turno è in programma venerdì 7 ottobre

Il comitato Fip di Varese ha reso noto il calendario del girone G del campionato di basket Promozione che vedrà in campo anche le 14 squadre lariane. Il via sarà dato lunedì 3 ottobre con la partita inaugurale Playground Team-Pallacanestro Erba. Il match clou del 1° turno è in programma venerdì 7 con la sfida tra due favorite Villa Guardia-Tavernerio. Il girone d'andata si chiuderà il 3 febbraio mentre il ritorno si giocherà dal 9 febbraio al 19 maggio 2023 per poi lasciare spazio alla seconda fase.

Questo il cartellone del 1° turno d'andata del girone G

Lunedì 3 ottobre ore 21.30 Playground-Erba; giovedì 6 pore 21.30 Lurate Caccivio-Tirano, SB'83 Cermenate-Alebbio Como, Antoniana Como-Figino; venerdì 7 ottobre ore 21.30 Lomazzo-Senna, Villa Guardia-Tavernerio, Mariano-Sondrio; domenica 9 ottobre ore 18 Virtus Cermenate-Gigante Inverigo

Questo il girone G di Promozione 2022/23

Basket Tavernerio

ABC Lomazzo

Pallacanestro Figino

SB'83 Cermenate

Gigante Inverigo

Sant'Ambrogio Mariano mariano

Antoniana Como

GS Villa Guardia

Playground Team Cantù

Pol. Senna

Kaire Sport Lurate Caccivio

Alebbio Como

Virtus Cermenate

Le Bocce Erba

Sondrio

Tirano