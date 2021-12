Basket Promozione stasera il Sant'Ambrogio Mariano rende visita alla Veranese

Pallacanestro minors in campo

Basket Promozione oggi si alza il sipario sull'ultimo turno d'andata nel girone Como1.

Basket Promozione domani il Sidergorla di scena su campo della Besanese per provare l'aggancio a quota 8 punti

Si apre questa sera l'ultimo turno d'andata anche nel girone Como1 del campionato di Basket Promozione maschile. In campo negli anticipi anche il Sant'Ambrogio Mariano Comense che da fanalino di coda si prepara a rendere visita alla Veranese per provare a conquistare il secondo successo stagionale e l'aggancio a quota 4 punti. Domani invece toccherà al Sidergorla Playground Cantù che, dopo aver messo a segno la sua terza vittoria stagionale, punta al poker per virare al giro di boa a quota 8. Il team di coach Raffaele Marcantonio domani renderà visita nel posticipo alla Besanese che la precede in classifica di sole due lunghezze.

Il cartellone del 7° turno d'andata del girone Como1

Giovedì 2 dicembre Binzago-5 Fuori Giussano, ore 21.30 Veranese-Mariano, Sovico-Cesano Seveso; venerdì 3 ore 21.30 Besanese-Sidergorla Playground Team.

Classifica aggiornata del girone Como1

Cesano Seveso 10; Besanese, Binzago 8; Sovico, Sidergorla Playground Team 6; 5 Fuori Giussano, Veranese 4; Sant'Ambrogio Mariano 2.