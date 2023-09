Basket serie C la Virtus Cermenate è tornata in campo rinnovata e più giovane

Basket serie C una delle società storiche nostrane ha aperto ufficialmente la stagione 2023/24.

Basket serie C confermato coach Spinelli alla guida del team gialloblù

Prima settimana di lavoro per la Virtus Cermenate la rappresentante comasca più longeva nel campionato di basket serie C. Agli ordini dello staff diretto dal confermato coach Gilberto Spinelli, dal 25 agosto ha iniziato a lavorare e a sudare la formazione gialloblù al quanto rinnovata e ringiovanita. Ai pochi riconfermati Cairoli, Verga e Tremolada sono stati aggiunti infatti la guardia Jacopo Lepri, il play ucraino classe 2002 Antony Thirtinsky, l'ala forte del 2005 Mamadou Camara 2005 e il centro del 2002 Ibrahim Konate quest'ultimi entrambi originari del Mali. Primo test pre stagionale fissato per il 10 settembre come conferma coach Spinelli:

"Come preparazione al campionato che scatterà il 23 settembre abbiamo previsto un'amichevole a Cucciago domenica 10 settembre e poi il nostro tradizionale Trofeo Renato Malacarne in programma per il 16-17 settembre presso il palazzetto di Cermenate e a cui oltre a noi parteciperanno Cucciago, Cusano e Nerviano. Ultimi test a una settimana dall'esordio in campionato che avverrà in casa con il derby contro Cantù".

Questo il roster 2023/24 della Virtus Cermenate

Luca Cairoli 2004 play

Antony Thirtinsky 2002 play

Jacopo Lepri 1995 Guardia

Simone Verga 2003 Guardia

Matteo Carioni 2004 ala

Michele Tremolada 1995 ala

Mamadou Camara 2005 ala forte

Ibrahim Konate 2002 Centro

Staff tecnico Virtus Cermenate 2023/24