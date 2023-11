Basket serie C: sesta sinfonia vincente per la capolista Cermenate che schianta Cusano 88-56

Turno infrasettimanale vincente per la Virtus Cermenate che ieri ha sfruttato il fattore campo per superare di slancio anche il Cusano, inanellare il sesto successo e confermarsi in vetta solitario nel girone Ovest A. Sugli scudi per i gialloblù Michele Tremolada con 19 punti. Cermenate tornerà in campo sabato 4 ospite della Marnatese.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Cusano: 88 - 56

Parziali 20-16, 41-29, 68-41

Virtus Cermenate : Tremolada Michele 19, Camara Mamadou Diarra D. 14, Verga Simone 13, Konate Ibrahim 12, Carioni Matteo 11, Botta Pierfrancesco 8, Cairoli Luca 5, Mauri Simone 5, Lakivecic Jovan 2, Marcolongo Francesco, Galimberti, Tyrtyshnyk Antony ne. All. Spinelli.

C.S.C. Cusano : Colombo Ruggero 18, Grimaldi Riccardo 14, Grimaldi Stefano 9, Petrosino Lorenzo 5, Mondin Federico 4, Ghezzi Lorenzo 3, Cova Filippo 2, Grioni Federico 1, Anzani Federico, Fabbian Alessandro, Ottobani Davide, Pelanda Ludovico. All. Rota.

I risultati del 7° turno del Girone Ovest A

Mercoledì 1 novembre Cermenate-Cusano 88-56, Venegono-Varedo 97-86, Novate-Casoratese 66-76, Marnatese-Luino 89-61; mercoledì 8 Rovello-GorlaCantù.

Classifica del Girone Ovest A

Virtus Cermenate 12; Casoratese 10; Marnatese, Venegono 8; Gorla Cantù, Varese Academy, Novate, Varedo 6; Rovello Porro 4; Cusano 2; Luino 0.

Il programma dell’8° turno del Girone Ovest A

Sabato 4 novembre ore 18.30 Marnatese-Cermenate, ore 21 Gorla Cantù-Varedo, Casoratese-Cusano, Varese Academy-Venegono, Luino-Novate. Riposa Rovello Porro.