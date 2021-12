Basket serie D Appiano allunga in vetta, dietro Cadorago raggiunto da Rovello e Carate

Pallacanestro minors risultati

Basket serie D si è giocato nel weekend il turno numero 11 del girone C2.

Nel weekend si è giocato il quarto turno di ritorno nel campionato di basket serie D che ha visto la conferma nel girone C2 dell'Appiano Getile he ha allungato in vetta da sola a + 4 sulle inseguitrici. La capolista ha vinto con autorità sul campo del Lomazzo mentre alle sue spalle è bagarre per il secondo posto. Rovello infatti ha battuto e agganciato il Cadorago preso a quota 16 anche dal Masters Carate che ha sbancato non senza difficoltà Cabiate. Nelle retrovie passo avanti importante del Figino che ha vinto a Tavernerio. Nel prossimo weekend ultimo turno prenatalizio del 2021.

I risultati del 11° turno quarto di ritorno del girone C2

Venerdì 10 dicembre

Basket Tavernerio - Pall. Figino 67 - 75 Parziali 9-23, 32-41, 52-53

Olimpia Cadorago - Basket Rovello 42 - 65 Parziali 12-11, 22-31, 30-48

Pallacanestro Cabiate - Masters Carate 55 - 60 Parziali 12-11, 29-30, 49-51

ABC Pallacanestro Lomazzo - Indipendente Appiano Gentile 46 - 74 Parziali 8-20, 21-39, 34-53

Classifica del girone C2

Indipendente Appiano Gentile 20; Olimpia Cadorago, Masters Carate, Rovello Porro 16; Figino 8; Pall. Cabiate 6; ABC Lomazzo 4; Tavernerio 2.

Il programma del 12° turno quinto di ritorno del girone C2

Venerdì 17 dicembre ore 21.15 Figino-Appiano Gentile, 21.30 Rovello-Cabiate; domenica 19 oer 18 Cadorago-Tavernerio, Masters Carate.Lomazzo.