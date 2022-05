Basket serie D Appiano Gentile nei quarti sfida il Vimercate con il fattore campo a favore

Pallacanestro minors news

Basket serie D definiti abbinamenti e date del 1° turno dei playoff tabellone verde.

Basket serie D definiti abbinamenti e date del 1° turno dei playoff tabellone verde.

Basket serie D il Rovello Porro incrocia il Bresso, andata in casa e ritorno in trasferta

Il tempo di archiviare la fase playin ed ecco che tutto è pronto per il via di playoff del campionato di basket serie D lombardo. Nel tabellone verde sono inserite anche le due squadre lariane qualificate: l'Indipendente Appiano Gentile come testa di serie numero uno e il Rovello Porro. Nel quarto numero uno l'Appiano di coach Matteo Bonassi sfiderà il Vimercate con partita d'andata in trasferta domenica 29 maggio alle ore 20 e il ritorno già merceoldì 1 giugno ad Appiano ore 21.30. La vincente in semifinale sfiderà la vincente della serie Cassano Magnago-Biassono. Il Rovello Porro di coach Luca Rossini invece nel quarto numero tre sfiderà il Bresso con andata in casa domenica 29 alle ore 18 e il ritorno domenica 5 giugno in trasferta. La vincente sfiderà in semifinale la vincente della serie Nova-Masters Carate Brianza.

Così i quart del tabellone verde

1 - Vimercate-Appiano Gentile andata 29/5, ritorno 1 /6

2- Cassano Magnago-Biassono andata 29/5, ritorno 5/6

3- Rovello Porro-Bresso andata 29/5, ritorno 5/6

4 - Nova-Masters Carate andata 27/5, ritorno 5/6