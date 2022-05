Basket serie D Cabiate si prepara ad ospitare Legnano in uno scontro diretto che vale la salvezza

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D vigilia del 3° turno nei playout del girone C lombardo.

Basket serie D testacoda per il Tavernerio a Tradate mentre lunedì posticipo da brividi sul fondo Lomazzo-Figino

Si avvicina un venerdì 13 cruciale per le squadre lariane impegnate nei playout del campionato lombardo di basket serie D. Vigilia del 3° turno di questa terza fase che vede il Cabiate provare a sfruttare il fattore campo contro Legnano per avvicinare ulteriormente la salvezza. Testacoda in trasferta invece per il Tavernerio che proverà il colpo a Tradate anche se ormai conosce il suo destino e la retrocessione. Posticipo da brividi sul fondo invece quello in programma lunedì sera a Lomazzo dove andrà in scena un derby da non perdere tra i locali dell'ABC e il Figino reduce dalla ritrovata vittoria nel turno precedente e che ancora spera nella salvezza.

Programma del 3° turno playout girone C

Venerdì 13 maggio ore 21.15 Cabiate-Legnano, Malnate-Draghy, Tradate-Tavernerio; lunedì 16 ore 21.30 Lomazzo-Figino.

La classifica del girone C

Tradate 22; Malnate, Cabiate 20; Legnano, Draghi 16; Figino 12; Lomazzo 8; Tavernerio 4.