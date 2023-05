Basket serie D: oggi si giocano le gare 4 dei playoff Silver per le due squadre lariane.

Basket serie D: Cucciago e Cabiate hanno il secondo match ball salvezza

Giornata molto calda, caldissima, in casa di Cucciago Bulls e Pallacanestro Cabiate che venerdì 19 si giocano la permanenza nel campionato di basket serie D. Domani sera infatti entrambe le formazioni nostrane avanti 2-1 nelle rispettive serie di playoff Silver, ospiteranno in casa la gara 4 che potrebbe di fatto essere decisiva.

Per entrambe è il secondo match ball per chiudere la serie dopo che il primo lo avevano sprecato perdendo gara 3 rispettivamente sul campo di Sarezzo e Cavenago. Quindi appuntamento per venerdì sera alle 21.15 quando andranno in scena Cucciago Bulls-Sarezzo e Cabiate-Cavenago.

In caso di successo delle lariane conquisteranno la salvezza in categoria. In caso contrario sarà pareggio 2-2 e il verdetto verrà rimandato alle rispettive belle in programma in trasferta il 26 maggio.

La serie Cucciago-Sarezzo è sul 2-1: gara 1 il 28/4 fuori 64-70, gara2 in casa il 5/5 69-63, gara3 fuori il 12/5 70-59, gara4 a Cucciago il 19/5 ed eventuale gara5 fuori il 26/5.

La serie Cabiate-Cavenago è sul 2-1: gara 1 il 30/4 fuori 66-70, gara2 in casa il 5/5 69-50, gara3 il 12/5 fuori 75-53, gara4 a Cabiate il 19/5, eventuale gara 5 il 26/5 fuori.