Basket serie D l'Olimpia Cadorago questa sera in posticipo sfida i Draghi

Pallacanestro minors in campo

Basket serie D si completa oggi il 4° turno della seconda fase regionale

Basket serie D la squadra di coach Serafini di scena a Gorla alle ore 21,15 per cercare il primo successo del nuovo girone

Posticipo interessante e importante quello in programma questa sera per il 4° turno della seconda fase del campionato di basket serie D. Oggi infatti alle ore 21.15 l'Olimpia Cadorago di coach Angelo Serafini torna in campo per rendere visita ai Draghi Gorla con l'obiettivo di centrare il primo successo in questa seconda fase e rilanciarsi in chiave playoff.

Il programma del 4° turno della seconda fase

Venerdì 18/3 Cassano Magnago-Cabiate rinviata, Cislago-Lomazzo 69-75 (Parziali 23-17, 42-34, 51-57), Gavirate-Tavernerio 53-37 (Parziali 13-14, 26-24, 38-28), Tradate-Appiano Gentile 67-84 (Parziali 17-20, 36-43, 49-66), Lonate-Figino 57-64 (Parziali 12-16, 29-34, 47-53), Malnate-Masters Carate 77-90 (Parziali 23-18, 35-39, 59-66), Legnano-Rovello Porro 59-71 (Parziali 15-16, 32-41, 49-58); lunedì 21 ore 21.1 5 Draghi Gorla-Olimpia Cadorago.

La nuova classifica della seconda fase

Indipendente Appiano Gentile 34; Cassano Magnago, Masters Carate 28; Rovello Porro 26; Lonate , Cislago 22; Cadorago, Gavirate 20; Tradate 16; Cabiate, Legnano, Malnate 14; Figino 10; Draghi Gorla, Lomazzo 8; Tavernerio 2.

Il programma del 5° turno della seconda fase

Venerdì 25/3 ore 21.15 Cadorago-Tradate, Cabiate-Legnano, Figino-Malnate; 21.30 Tavernerio-Cassano Magnago, Appiano Gentile-Lonate Pozzolo, Rovello-Cislago; domenica 27 ore 18 Masters Carate-Gavirate.