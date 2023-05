Basket serie D: già oggi si gioca gara 2 della serie dei playoff lombardi.

Basket serie D: Rovello stasera cerca il secondo punto sul campo del Melzo

E' già tempo di gare 2 nel playoff regionali del campionato di basket serie D. Stasera infatti torna in campo il Rovello Porro di coach Luca Rossini che dopo aver vinto il match inaugurale in casa per 70-53 oggi rende vista al Basket Melzo alle ore 21.30 per provare a bissare e portarsi sul 2-0. La terza partita è in programma a Rovello già venerdì 5. Questo il calendario della serie: gara1 in casa 28/4 70-53, gara2 fuori 3/5, gara3 in casa 5/5, eventuali gara4 fuori 10/5 e gara 5 in casa 12/5.

Venerdì 5 maggio torneranno in campo tra le mura amiche anche Cucciago Bulls e Cabiate per le gare 2 delle rispettive serie contro Sarezzo e Cavenago.

La serie di Cucciago: gara 1 il 28/4 fuori 64-70, gara2 in casa 5/5, gara3 fuori 12/5, eventuali gara4 fuori 21/5 e gara5 fuori 26/5.

La serie di Cabiate: gara 1 30/4 fuori 66-70, gara2 in casa 5/5, gara3 12/5 fuori, gara4 in cas0a 19/5, gara 5 26/5 ancora fuori.