Basket serie D venerdì 4 riparte il campionato con il big match Appiano-Cadorago

pallacanestro minors news

Basket serie D tutto pronto per la ripresa del girone c2 lombardo.

Basket serie D tutto pronto per la ripresa del girone c2 lombardo.

Basket serie D in cartellone anche Cabiate-Tavernerio e domenica 6 Masters Carate- Rovello Porro

E' finalmente vigilia di partite ufficiali per il campionato di basket serie D in Lombardia. Da venerdì 4 febbraio infatti tornano a giocare anche le squadre lariane di serie D da quel lontano 22 dicembre quando si giocò l'anticipo del 6° turno di ritorno del girone C2 Figino Lomazzo. Ora si torna in campo a distanza di un mese e mezzo per completare il penultimo turno della fase regolare e subito si riparte con il big match di domani sera Appiano Gentile-Cadorago. Prima contro seconda in classifica come ammette il coach dell'Indipendente Matteo Bonassi:

"Diciamo subito che dopo questa lunga sosta l'incognita maggiore è vedere quanto ritmo partita avremo nelle gambe ma è una domanda che si pongono un po' tutte le squadre non solo noi. Resta il fatto che ripartiamo subito contro il Cadorago l'unica squadra che ha saputo batterci fino ad ora. Poi settimana prossima chiuderemo la prima fase contro Rovello Porro. Insomma affrontiamo due avversarie tra le più difficili del girone quindi sicuramente non è facile per noi questo finale di prima parte. L'obiettivo è quello di presentarci alla seconda fase con il massimo dei punti possibili".

Proprio pensando alla seconda fase è molto probabile che sarà cambiata la formula riducendo le partite magari facendo solo un girone di sola andata più una fase ad orologio prima di playoff e playout.

Il programma del 6° turno di ritorno girone C2

Già giocata Figino-Lomazzo 58-62; venerdì 4 febbraio Cabiate-Tavernerio e Appiano-Cadorago; domenica 6 chiuderà il weekend Masters Carate-Rovello.

La classifica con cui riparte il girone C2

Indipendente Appiano 22; Rovello, Cadorago, Masters Carate 18; Figino 8; Cabiate, Lomazzo 6; Tavernerio 2.