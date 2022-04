BasketC Gold posticipo domenicale per la Virtus Cermenate che vuole completare un'altra grande... Opera 

Pallacanestro minors in campo

Si apre oggi il 6° turno della fase di classificazione nel girone Silver del campionato lombardo di basket C Gold. Si giocano nella serata odierna ben quattro anticipi mentre la Virtus Cermenate gasata dal successo con centello ottenuto nel posticipo infrasettimnale contro la Varese Academy, scenderà in campo domani domenica 10 alle ore 18.15 ospite del pariclassifica Deltaline Opera (arbitri Fusardi-D'Amone) per avvolorare il suo ottimo momento di forma e compiere un altro passo verso la salvezza.

Il programma del 6° turno della Poule B

Sabato 9 aprile Cremona-Seriana, Arcisate-Cusano, Lissone-Soresina, Mortara-Gorle; domenica 10 ore 18.15 Deltaline Opera-Cermenate, Nervianese-Busnago.

Classifica aggiornata della Poule B

Mortara, Piadena, Cusano 16; Lissone, Sanse Cremona, Opera, Virtus Cermenate 14; Nervianese, Busnago 12; Seriana, Varese Academy, Ospitaletto, Arcisate, Gorle, Soresina 8.