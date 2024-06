Bernasconi a Foligno prepara il mondiale messicano

E' iniziata ufficialmente l'avventura della giovane cestista brianzola Sveva Bernasconi (Cantù) con l'Italia Under17 di basket femminile.

Bernasconi verso il mondiale

Ha aperto il raduno a Foligno in preparazione dei Mondiali di categoria che si svolgeranno in Messico, precisamente a Leon de Los Aldama dal 13 al 21 luglio. Bernasconi e le altre azzurrine dal 27 al 29 giugno voleranno alle Canarie per partecipare a un torneo con Francia, Spagna, Canarias. Quindi, dopo un altro paio di scrimmage amichevoli le azzurre debutteranno al Mondiale il 13 luglio contro la Nuova Zelanda, quindi il 14 sfideranno il Mali e il 16 chiuderanno il girone B contro le padroni di casa del Messico.

Le azzurre convocate

FRANCESCA BALDASSARRE 2008 CESTISTICA SPEZZINA

SVEVA BERNASCONI 2007 BASKET COSTA

BEATRICE CERÈ 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA D'ESTE 2007 REYER VENEZIA MESTRE

EMMA GIACCHETTI 2007 MAGNOLIACAMPOBASSO

GIORGIA GORINI 2007 BASKET COSTA

ALESSANDRA LA MALFA 2007 BASKET FEMM. MILANO

GIULIA MINORA 2007 GEAS BASKET

ISABEL HASSAN 2009 REYER VENEZIA MESTRE

OLIVIA OSTONI 2007 GEAS BASKET

GIULIA PIROZZI 2007 FAMILA SCHIO

NICOLE TORRESANI 2007 SPARTA BERTRANGE

EMMA VOLPATO 2007 GEAS BASKET

MARIANNA ZANETTI 2008 FAMILA SCHIO

Il programma azzurro

19-24 giugno Allenamenti a Foligno

25 giugno Trasferimento c/o Centro di Preparazione Olimpica – Roma

26 giugno Trasferimento a Santa Cruz de Tenerife

27-29 giugno Torneo con Francia, Spagna, Canarias

1-8 luglio Allenamenti a Foligno

9 luglio Trasferimento inMessico

10 luglio Allenamenti da definire con FIBA

11 luglio Scrimmage vs Giappone

12 luglio Allenamenti

13 luglio prima partita Mondiale: ore 18 Italia-Nuova Zelanda

14 luglio Seconda partita: ore 18 Mali-Italia

15 luglio Allenamenti

16 luglio terza partita Mondiale ore 20.30 Italia-Messico

17-21 luglio Allenamenti e gare in base ai risultati prima fase

22 luglio Rientro in Italia