Bis vincente per la brianzola Bernardi e l'Italia U20 agli Europei

Buona anche la seconda per l'Italia Under20 femminile e la cestista brianzola Ilaria Bernardi agli Europei di categoria in corso di svolgimento a Vilnius e Klaipeda in Lituania.

Il secondo successo

Dopo l’esordio vittorioso contro la Turchia (74-50), le azzurre hanno concesso il bis nel secondo impegni superando nettamente anche la Finlandia per 83-49. Dopo il giorno di riposo, martedì si torna in campo per l’ultimo impegno del girone contro la Polonia. Per Bernardi e compagne l'obiettivo è calare il tris vincente e chiudere al primo posto il girone per poi concemtrarsi sulla seconda fase.

Il tabellino di Finlandia-Italia 49-83

Parziali: 16-26; 5-16; 13-21; 15-20)

Finlandia: Bergman 1 (0/3), Hakkarainen* 12 (3/6, 1/5), Lohko 2 (1/1), Williams 3 (0/2), Kanerva* (0/3, 0/2), Julkunen 2 (1/2), Aarrejoki* 2 (0/5, 0/1), Ulander 2 (1/1, 0/1), Syla* 1 (0/5), Aarnisalo* 15 (6/13, 1/4), Paananen 3 (1/2, 0/2), Tuomi 6 (1/1, 1/2). All: Salminen.

Italia: E. Villa* 2 (1/4, 0/1), Lussignoli 14 (5/8, 1/2), Lucantoni 2 (0/1 da tre), M. Villa* 19 (9/11, 0/1), Zanardi* 8 (0/2, 2/2), Caloro 4 (2/3, 0/3), Tomasoni 7 (1/3, 0/1), Arado* (0/2), Piatti 2 (1/4, 0/1), Bernardi 7 (1/4, 0/1), Cancelli 10 (5/10), Osazuwa* 8 (4/7). All: Piazza

Il calendario delle partite azzurre

Sabato 6 luglio: ore 14.30 Italia-Turchia 74-50, Polonia-Finlandia 64-53

Domenica 7 luglio: ore 19.30 Italia-Finlandia, Polonia-Turchia 52-73

Martedì 9 luglio: ore 17 Italia-Polonia, Turchia-Finlandia

Classifica girone C

Italia 4; Polonia, Turchia 2; Finlandia 0.

Ecco le 12 azzurre per gli Europei U20

ARIANNA ARADO 2004 186 A LUPE S. MARTINO

ILARIA BERNARDI 2005 176 G BASKET COSTA MASNAGA

BEATRICE NOEMI CALORO 2004 175 G BASKET COSTA MASNAGA

ADELE MARIA CANCELLI 2004 189 C LIBERTAS SPORTING SCHOOL UDINE

LAVINIA LUCANTONI 2005 176 G BASKET ROMA

SOPHIA LUSSIGNOLI 2005 173 G OROROSA BERGAMO

CRISTINA OSAZUWA 2005 189 C BASKET COSTA MASNAGA

CATERINA PIATTI 2006 193 C BASKET COSTA MASNAGA

RAMONA TOMASONI 2004 171 G BRIXIA BRESCIA

ELEONORA VILLA 2004 171 G BASKET COSTA MASNAGA

MATILDE VILLA 2004 171 P REYER VENEZIA MESTRE

CARLOTTA ZANARDI 2005 179 P BRIXIA BRESCIA

Allenatore: GIUSEPPE PIAZZA

Assistenti: MICHELE DALL’ORA, FRANCESCA DOTTO