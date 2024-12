Buone nuove in casa dell'Albese Volley: Giorgia Mazzon è tornata a lavorare in gruppo

Buone notizie in casa dell'Albese Volley. Dopo essere tornata al successo ,la Tecnoteam ha rivisto in gruppo anche Giorgia Mazzon che dopo l'infortunio al ginocchio è tornata a lavorare con le compagne seppur senza forzare ancora. A parte invece sta lavorando la capitana Martina Veneriano assente domenica per un infortunio ad un dito della mano sinistra. Dopo la visita specialistica è stata scongiurata l'operazione ma la sua presenza per la gara di domenica 15, in casa contro l'Itas Trentino seconda in classifica, è in forte dubbio. Intanto la squadra albesina sotto la regia di coach Mauro Chiappafreddo ha iniziato a preparare la sfida contro l'Itas Trentino dell'ex coach della Nazionale Davide Mazzanti che proprio in questi giorni è stata superata in classifica dalla Futura Volley Giovani nuova capolista del girone B.

Il programma del 2° turno di ritorno girone B, serie A2

Sabato 14 dicembre U.S. Esperia Cremona – Volley Hermaea Olbia; domenica 15 ore 16 Narconon Volley Melendugno – Trasporti Bressan Offanengo; ore 17 Tenaglia Abruzzo Volley – Nuvoli’ Altafratte Padova, Tecnoteam Albese Volley Como – Itas Trentino, Imd Concorezzo – Futura Giovani Busto Arsizio.

Classifica del girone B

Futura Giovani Busto Arsizio 24 (8 – 2); Itas Trentino 23 (9 – 1); Trasporti Bressan Offanengo 18 (6 – 4); Volley Hermaea Olbia 17 (6 – 4); Nuvoli’ Altafratte Padova 16 (5 – 5); Narconon Volley Melendugno 15 (5 – 5); U.S. Esperia Cremona 15 (4 – 5); Tecnoteam Albese Volley Como 12 (4 – 6); Imd Concorezzo 8 (2 – 8); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 9).