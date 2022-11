Cantù Roma, quando apre la vendita dei biglietti per la partita di giovedì 7 dicembre

In attesa del prossimo match fuori casa della Pallacanestro Cantù contro Benacquista Latina di questo sabato, il 3 dicembre 2022, la società biancoblù ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti della partita successiva, quella in casa contro la Stella Azzurra Roma, mercoledì 7 dicembre alle 20.30 al PalaFitLine di Desio.

Cantù Roma, come acquistare i biglietti

La vendita online sarà attiva a partire da giovedì primo dicembre alle 10. Mentre in sede, in via Como 216 a Cantù, i biglietti saranno acquistabili lunedì 5 dicembre dalle 17 alle 19 e martedì 6 dalle 17 alle 19. Una terza modalità è quella dell'acquisto in loco al PalaFitLine di Desio, dove la biglietteria aprirà il 7 dicembre dalle 19.

Le tariffe

Parterre: € 50,00

Tribuna I anello: € 25,00 (ridotto U14, O70 € 20,00)

Tribuna I anello: € 18,00 (ridotto U14, O70 € 14,00)

II anello: € 13,00 (ridotto U14, O70 € 10,00)

Curva: € 13,00 (ridotto U14, O70 € 10,00)

Ospiti: € 13,00 (ridotto U14, O70 € 10,00)

I pacchetti e gli accrediti

December Package: fino a mercoledì 7 dicembre è ancora possibile acquistare il package con le partite di dicembre in formula 3X2, sia online sia in loco, durante gli orari di apertura della biglietteria.

Accrediti invalidi: per richiedere l’accredito è necessario inviare una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com entro le 48 ore precedenti alla partita. È necessario allegare il certificato di invalidità e indicare il nominativo dell’eventuale accompagnatore.

Accrediti FIP: per richiedere l’accredito è necessario inviare una mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com entro le 48 ore precedenti alla partita. È necessario allegare la tessera FIP valida.

Parterre: chiunque fosse interessato ad acquistare i tagliandi nel settore Parterre può inviare un’e-mail a biglietteria@pallacanestrocantu.com. Altrimenti è possibile procedere all’acquisto in sede, durante gli orari di apertura della biglietteria, e alla biglietteria del PalaFitLine il giorno della partita.

Per qualsiasi info contattare biglietteria@pallacanestrocantu.com.