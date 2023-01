Si torna a giocare al PalaFitLine di Desio e per Cantù non può che essere una notizia positiva tornare nel proprio fortino dopo la sconfitta di settimana scorsa a Treviglio: domenica 22 gennaio alle 12 si disputerà la 18esima giornata di campionato e di fronte ai canturini ci sarà la 2B Control Trapani.

Cantù si prepara alla sfida con Trapani per tornare a vincere dopo Treviglio

I biancoblù di coach Meo Sacchetti vengono dal ko in casa della Gruppo Mascio Blu Basket Treviglio, mentre i trapanesi sono reduci dalla sconfitta in casa dell’Urania Milano per 75-70. I canturini sono primi a quota 28 punti in classifica, mentre i siciliani quint’ultimi con 10 punti. Cantù ha già incontrato Trapani in due occasioni nella stagione in corso, uscendo sempre vittoriosa: 72-74 in Supercoppa e 88-80 all’andata in campionato.

I precedenti della passata stagione vedono i canturini sempre vincenti: 72-91 a Trapani e 103-67 a Desio. Sempre in serie A2 le due compagini si sono affrontate nelle stagioni 1994/1995 e 1995/1996, quando i brianzoli allenati da Giancarlo Sacco prima e Dado Lombardi poi vinsero quattro gare su quattro (92-60, 68-76, 78-70 e 90-94). Gli unici precedenti in serie A1 risalgono invece alla stagione 1991/1992, unica apparizione nel massimo campionato dei granata. La Shampoo Clear Cantù di coach Fabrizio Frates perse a Trapani per 78-72 e vinse al Pianella per 74-63. I siculi poi retrocedettero al termine dei playout, mentre Cantù uscì ai quarti di finale playoff con la Knorr Bologna. Ex di turno Ugo Ducarello, che ha allenato i trapanesi in serie A2 dal 2015 al

2018.

Tornando alla stagione in corso, a livello di statistiche individuali la migliore media punti appartiene oggi all’ala lettone Roberts Stumbris del ’93 (13,9), al play/guardia del ‘98 Federico Massone (13,3), all’ala del ’93 Marco Mollura (10,9), alla guardia Gabriele Romeo del ‘97 (8,9) e al pivot del ’97 Myles Carter (8,7). Carter è anche il migliore rimbalzista con 6,3 palle conquistate.

Le parole di coach Meo Sacchetti