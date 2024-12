Cassina campione d'inverno, colpo Cdg Veniano: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati

Prima categoria: il Cassina si prende la vetta

Girone A - Vittoria pesante per la For Soccer (Faloppiese Olgiate Ronago) che, pur senza brillare, batte 2-1 l'Osl Garbagnate: al giro di boa, i ragazzi di mister Trunetti si prendono il quarto posto in solitaria a 26 punti.

Girone B - Il Cassina batte 2-3 il Monnet Xenia e si laurea campione d'inverno con 32 punti. Gli uomini di mister Maroni devono ringraziare la Cdg Veniano, capace di battere a domicilio la capolista Sc United (0-1). L'Itala ferma sullo 0-0 il Bovisio Masciago, mentre il Bulgaro porta a casa tre punti importantissimi con il fanalino di coda Atletico Lomazzo (2-0). Itala decima a 22 punti, mentre Bulgaro e Veniano chiudono il girone di andata rispettivamente quartultima e terzultima, con 13 e 11 punti.

Seconda categoria: Aurora e Cda Cavallasca non hanno intenzione di fermarsi

Girone G - Quarta vittoria consecutiva per l'Aurora Montano, che passa 1-3 ad Albate e si conferma seconda a 32 punti. A quota 30 troviamo il Cda Cavallasca, che supera 4-2 il Serenza. In netta ripresa anche l'Uggiatese, che inanella la terza vittoria di fila battendo 2-1 il Sagnino: gialloblù undicesimi a 17 punti. La Concagnese deve arrendersi al Lezzeno (3-2), così come la Guanzatese (1-4 con la Cdg Erba) e il Colverde (1-2 contro la Lariointelvi). Squadra di mister Agliati ora quartultima a 15 punti, Guanzatese e Colverde chiudono la classifica con 10 e 9 punti.

Terza categoria: buon punto per il Villaguardia

Como - Girone A

Momento nero per il Real San Fermo, che perde anche contro la Libertas San Bartolomeo (2-3) e scivola al settimo posto a quota 23 punti.

Varese - Girone A

Il girone di andata si è concluso la scorsa settimana. La classifica vede il Villaguardia al penultimo posto con 5 punti.