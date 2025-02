Cermenate centra la seconda vittoria consecutiva e resta agganciata al vertice

In serie C seconda vittoria consecutiva per la Virtus Cermenate che sbancando il campo della Robur Somaglia resta a contatto con le zone di vertice in un turno in cui le prime sei del girone D hanno tutte vinto. I gialloblù brianzoli trascinati dal capitano Jacopo Lepri, top scorer, hanno iniziato bene e condotto la gara fino alla fine contenendo i tentativi di rimonta dei locali.

Il tabellino di Robur Somaglia-Cermenate 74-83

Parziali: 10-13, 30-40, 53-60

Robur Somaglia : Rana Andrea 21, Costantini Sforza Gianluca 14, Andena Marco 10, Gallo Zuasnabal Franco 9, Joaquin Federico Sarmiento 8, Rinaldi Matteo 7, Bertola Jack 5, Angeletti Pietro, Angeletti Samuele, Dicorato Romano Luba, Kuot Yak Deng ne, Ciocca Luca ne- All. Longoni.

Virtus Cermenate : Lepri Jacopo 21, Molin Leonardo 14, Carioni Matteo 13, Clerici Matteo 11, Lucchini Andrea 11, Verga Phuwin Simone 6, Cairoli Luca 4, Lakicevic Jovan 2, Giardini Samuele 1, Botta Pierfrancesco, Camara Mamadou, Zorzi Federico. All. Pogliaghi.

Risultati del 3° turno di ritorno nel weekend del girone D

Robur Somaglia-Cermenate 74-83, Pall. Milano-Gorgonzola 94-70, Milanotre-Lissone 93-66, Seregno-Settimo 62-71, Varedo-Opera 64-80, Busnago-Cerro 62-94; domenica 2 Novate-Bocconi 68-76.

La classifica aggiornata del girone D

Cerro 26; Bocconi, Cermenate Pall. Milano 22; Milanotre 20; Settimo 18; Lissone, Busnago, Seregno, Gorgonzola, Opera 14; Robur Somaglia 10; Novate 8; Varedo 6.