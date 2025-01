Parte male il 2025 del Cermenate che incassa il quarto stop di fila contro Opera

Non è iniziato bene il 2025 della Virtus Cermenate che ieri sera ha chiuso il girone d'andata di serie C perdendo in casa l'ultima gara per mano della Delta Line Opera. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva per la squadra gialloblù diretta da coach Edoardo Pogliaghi che così vira al secondo posto al giro di boa. Partita quella di ieri che ha visto la Virtus sempre di rincorsa dietro un'Opera più precisa e che ha confermato di essere in grande ripresa dopo il cambio in panchina. Cermenate tornerà in campo sabato 18 gennaio ospite del Lissone.

Il tabellino di Virtus Cermenate - Opera Basket 71 - 83

Parziali 16-29, 35-36, 57-68

Virtus Cermenate : Lucchini Andrea 16, Verga Phuwin Simone 13, Lepri Jacopo 10, Lakicevic Jovan 9, Giardini Samuele 8, Clerici Matteo 6, Carioni Matteo 4, Botta Pierfrancesco 3, Molin Leonardo 2, Cairoli Luca, Camara Mamadou, Strambini Pietro. All. Pogliaghi.

Opera Basket: Panaccione Orso 20, Pezzola Edoardo 16, Anelli Nicholas 13, Bontempi Nicolò 9, Emanuelli Francesco 9, Rosettani Nicola 7, Albiero Giovanni 6, Villantieri Edoardo 2, Manzoli Alessandro 1, Osio Davide, Free Matteo, Licari Jordan ne, All. Baudino.

Il programma del 13° turno, ultimo d’andata, girone D

Sabato 11 gennaio ore 21 Virtus Cermenate-Opera 71-83, Settimo-Varedo 75-66, Robur Somaglia-Lissone 84-75, Seregno-Cerro 54-81, domenica 12 Bocconi-Pall. Milano, Gorgonzola-Milanotre, Novate-Busnago.

La classifica aggiornata nel girone D

Cerro 20; Cermenate 18; Pall. Milano, Bocconi, Milanotre 16; Lissone, Gorgonzola, Settimo, Busnago 12; Seregno, Opera, Robur Somaglia 10; Novate 6; Varedo 4.