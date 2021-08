Ciclismo lariano le stelline della Bike Cadorago protagoniste anche sotto il sole d'agosto

Ciclismo lariano buoni risultati per le giovani atlete del club lariano.

Ciclismo lariano l'Allieva Beatrice Roda sesta a Trofeo Donini, l'Esordiente Sara Mazza decima al “Trofeo Germano Barale”

Buoni risultati anche sotto il sole d'agosto per il ciclismo lariano e per le atlete della Bike Cadorago. Proprio a ferragosto l'Allieva Beatrice Roda è stata protagonista della quinta edizione del “Trofeo Donini” che si è corso lungo le strade della provincia di Verbania. Una competizione riservata alle categorie Esordienti e Allieve, sulla distanza complessiva di 35 chilometri che è stata vinta da Sara Piffer (V.S. Mezzocorona) ma che ha visto Beatrice Roda tagliare il traguardo al sesto posto nella categoria Allieve e ottavo assoluto.

ORDINE D’ARRIVO ALLIEVE 1 – Sara Piffer (VS Mezzocorona) 2 – Marta Pavesi (Valcar T&S) 3 – Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera) 4 – Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 5 – Giorgia Bertoni (Valcar T&S) 6 – Beatrice Roda (Bike Cadorago) 7 – Beatrice Bertolini (Valcar T&S) 8 – Giorgia Manzini (Valcar T&S) 9 – Anita Poletti (Cicli Fiorin) 10 – Martina Carrara (Valcar T&S)

ORDINE D’ARRIVO ASSOLUTO (Allieve + Esordienti) 1 – Sara Piffer (VS Mezzocorona) 2 – Marta Pavesi (Valcar T&S) 3 – Beatrice Temperoni (Ciclistica Bordighera) 4 – Maria Acuti (Valcar (T&S) 5 – Angelica Coluccini (Zhiraf Guerciotti) 6 – Lucia Brillante Romeo (Ciclistica Bordighera) 7 – Giorgia Bertoni (Valcar T&S) 8 – Beatrice Roda (Bike Cadorago) 9 – Giulia Zambelli (Valcar T&S) 10 – Nicoletta Berni (Zhiraf Guerciotti)