Coach Chiappafreddo alla vigilia di Esperia-Albese Volley: "Dare continuità al nostro gioco anche a Cremona"

E' già vigilia per l'Albese Volley che sabato 11 gennaio alle ore 11 aprirà il 6° turno di ritorno del campionato di A2 femminile rendendo visita all'Esperia Cremona.

La gara

Seconda trasferta di fila per la Tecnoteam che segue la bella prestazione offerta sette giorni fa sul campo della capolista Busto. Proprio da lì vuole ripartire il coach albesino Mauro Chiappafreddo che presenta la prossima sfida: "Sabato giochiamo in anticipo una partita importante e difficile contro Cremona, una formazione costruita per fare bene e puntare in alto. Sappiamo che dovremo affrontarla con la massima attenzione e determinazione come abbiamo fatto contro Busto pensando al nostro gioco e ai nostri equilibri. Stiamo ritrovando il nostro assetto e abbiam ritrovato piano piano anche Giorgia Mazzon. Dovremo fare affidamento sulle nostre qualità e sulla nostra pulizia di gioco come abbiamo fatto sul campo di Busto dove c'è mancato veramente poco per mettere a segno il colpo. Rimane però quanto di buono fatto e il punto rubato alla capolista. Noi ora però vogliamo continuare il nostro cammino e fare più punti possibili da qui alla fine della regular season". L'Esperia Cremona è avvisata.

Programma del 6° turno di ritorno girone B A2 donne

Sabato 11 gennaio ore 17 U.S. Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como; domenica 12 ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Volley Hermaea Olbia, Tenaglia Abruzzo Volley – Imd Concorezzo (ore 15.30). Itas Trentino – Narconon Volley Melendugno, Nuvoli’ Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio.

Classifica girone B, serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 2); Itas Trentino 32 (12 – 2); Narconon Volley Melendugno 27 (9 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 24 (8 – 6); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 7); Nuvoli’ Altafratte Padova 22 (7 – 7); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 17 (5 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 12); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 13).