L'Albese Volley sfiora l'impresa in casa della capolista che vince ancora al tie break 3-2

L'Albese Volley ha iniziato l'anno nuovo sfiorando il botto e il colpo corsaro sul campo della capolista del girone B di serie A2 femminile.

La gara

Domenica infatti in occasione del 5° turno di ritorno del campionato la Tecnoteam ha cullato il sogno di sbancare il campo di Castellanza tana dalla Futura Giovani Busto Arsizio perdendo solo al tie break dopo una maratona di oltre due ore esattamente come nel match d'andata. Per le ragazze di coach Mauro Chiappafreddo una grande prova e un punto pesante per la classifica. Ora l'Albese tornerà in campo già sabato 11 quando giocherà d'anticipo ancora in trasferta sul campo dell'Esperia Cremona.

Il tabellino di FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO - TECNOTEAM ALBESE VOLLEY 3-2

Parziali: 25-19, 16-25, 21-25, 25-12, 15-11

FUTURA GIOVANI BUSTO ARSIZIO: Orlandi 6, Rebora 9, Monza 3, Enneking 29, Kone 10, Zanette 23, Cecchetto (L), Zakoscielna 2, Brandi, Spiriti. Non entrate: Landucci, Del Freo, Baratella, Osana (L). All. Beltrami.

TECNOTEAM ALBESE VOLLEY COMO: Rimoldi, Grigolo 16, Veneriano 12, Colombino 12, Longobardi 22, Taje' 6, Pericati (L), Mazzon 8, Mancastroppa, Baldi, Vigano. Non entrate: Bertini (L), Radice, Bernasconi. All. Chiappafreddo.

ARBITRI: Di Lorenzo, Grasso.

Risultati 5° turno di ritorno girone B serie A2 donne

Imd Concorezzo-Trasporti Bressan Offanengo 2-3 (25-20, 25-22, 21-25, 16-25, 9-15)

Volley Hermaea Olbia-Nuvoli’ Altafratte Padova 2-3 (25-21, 28-26, 27-29, 17-25, 11-15)

Tenaglia Abruzzo Volley-Itas Trentino 0-3 (19-25, 17-25, 15-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Tecnoteam Albese Volley Como 3-2 (25-19, 16-25, 21-25, 25-12, 15-11)

Narconon Volley Melendugno-U.S. Esperia Cremona 3-1 (25-20, 18-25, 25-22, 26-24)

Classifica girone B serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 2); Itas Trentino 32 (12 – 2); Narconon Volley Melendugno 27 (9 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 24 (8 – 6); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 7); Nuvoli’ Altafratte Padova 22 (7 – 7); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 17 (5 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 12); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 13).

Programma del 6° turno di ritorno girone B A2 donne

Sabato 11 gennaio ore 17 U.S. Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como; domenica 12 ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Volley Hermaea Olbia, Tenaglia Abruzzo Volley – Imd Concorezzo (ore 15.30). Itas Trentino – Narconon Volley Melendugno, Nuvoli’ Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio.