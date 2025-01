Dopo il punto pesante contro la capolista, l'Albese Volley pensa all'anticipo di Cremona

Dopo aver inaugurato il 2025 conquistando un punto davvero pesante sul campo della capolista Busto, ora l'Albese Volley è al lavoro per preparare l’anticipo.

Testa all'anticipo

Testa all’anticipo del 6° turno di ritorno del campionato di A2 femminile che la vedrà in campo sabato 11 a Cremona contro l'Esperia. In casa della Tecnoteam, però, c'è la consapevolezza di aver disputato una grande partita contro la prima della classe e forse portato a casa meno di quello che ha espresso sul campo, come ha ammesso la capitana Martina Veneriano: "Purtroppo abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo e mi dispiace molto perché è anche frustrante. Stiamo infatti esprimendo un gioco di alto livello e sono sicura che se continuiamo a lavorare su questa scia speriamo che la fortuna giri. Il punto è pesante e importane ma a un certo punto abbiamo anche pensato alla posta piena e quello forse è stato un errore. Alla fine ci dispiace perché ripeto meritavamo di più".

Soddisfatto coach Chiappafreddo

Soddisfatto della prestazione della sua Tecnoteam è il coach Mauro Chiappafreddo: "Sono contento perché siamo riusciti a portare a casa un punto pesante dal campo della capolista. Abbiamo giocato una difesa importante da parte di tutte le nostre giocatrici. Questo ci fa ben sperare per il prosieguo del campionato. Questo risultato ci ha fatto capire che non ci sono partite scontate, ma vanno giocate tutte in un campionato di livello così alte e noi andiamo avanti con il nostro lavoro in vista del prossimo impegno". Che ricordiamo vedrà in campo già sabato l'Albese Volley ancora in trasferta a Cremona alle ore 17.

Programma del 6° turno di ritorno girone B A2 donne

Sabato 11 gennaio ore 17 U.S. Esperia Cremona – Tecnoteam Albese Volley Como; domenica 12 ore 17 Trasporti Bressan Offanengo – Volley Hermaea Olbia, Tenaglia Abruzzo Volley – Imd Concorezzo (ore 15.30). Itas Trentino – Narconon Volley Melendugno, Nuvoli’ Altafratte Padova – Futura Giovani Busto Arsizio.

Classifica girone B, serie A2 donne

Futura Giovani Busto Arsizio 34 (12 – 2); Itas Trentino 32 (12 – 2); Narconon Volley Melendugno 27 (9 – 5); Trasporti Bressan Offanengo 24 (8 – 6); U.S. Esperia Cremona 23 (7 – 7); Nuvoli’ Altafratte Padova 22 (7 – 7); Volley Hermaea Olbia 20 (7 – 7); Tecnoteam Albese Volley Como 17 (5 – 9); Imd Concorezzo 9 (2 – 12); Tenaglia Abruzzo Volley 2 (1 – 13).