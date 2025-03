Coach Reali "stimola" la sua Pallavolo Cabiate: "Domani contro la Parella sfida da dentro o fuori"

"Quella di oggi a Torino per noi sarà una sfida da dentro o fuori". Non ha voluto girarci troppo attorno Gilles Reali coach della Pallavolo Cabiate.

Coach Reali presenta la sfida

Quella di oggi potrebbe essere una delle gare più importanti della sua squadra nel campionato di serie B1 femminile. La Clerici Auto infatti, stasera sera per il 6° turno di ritorno renderà visita alle 21 alla Parella Torino con l'obiettivo dichiarato di tornare a fare punti per risalire dal penultimo posto in classifica che incomincia a preoccupare: "Mancano ancora tante partite alla fine della regular season - dice Reali - ma quella di oggi rappresenta uno degli ultimi treni per rimetterci in carreggiata. Sicuramente l'ultima sconfitta casalinga subita sette giorni fa contro il Club Italia ci ha pesato molto anche perchè le nostre avversarie dirette fanno punti e quindi ora anche noi abbiamo la nececsità di tornare a conquistarli per rimanere attaccati al treno. Il periodo è difficile ma cerchiamo di avere un atteggiamento positivo e abbiamo preparato al meglio la gara”.

Programma del 6° turno di ritorno di B1

Sabato 15 marzo ore 21 Parella Torino-Cabiate, Novara-Palau, Trentino Energie-Santena, Savis Volpiano-Legnano, Chiavenna-Libellula, Club Italia-Don Colleoni, Volano-Villa Cortese.

Classifica girone A di B1

Villa Cortese 46; Savis Volpiano 40; Volano 39; Capo D'Orso Palau 34; Santena 33; Libellula 31; Focol Legnano 29; Novara 27; Parella 25; Club Italia 22; Don Colleoni 16; Trentino Energie 15; Clerici Auto Cabiate 14; Chiavenna 6.