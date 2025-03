In Serie B1 coach Reali bacchetta la Pallavolo Cabiate

Il penultimo posto in classifica e il lungo digiuno di vittorie attestano il momento no della Pallavolo Cabiate nel girone A di serie B1 femminile.

Giro di vite in Serie B1

Una situazione aggravata dall'ultima sconfitta casalinga subita nel weekend scorso per mano delle giovani del Club Italia come ammette Gilles Reali coach della Clerici Auto: "Purtroppo è stata una sconfitta molto pesante in chiave salvezza. Onestamente mi aspettavo una prestazione migliore di quella opaca che abbiamo fornito. Non abbiamo mai dato la sensazione di voler davvero vincere questa gara fondamentale. Mancano ancora tante partite e non tutto è perduto certo è che l'ultima prova lascia qualche dubbio sulla nostra possibilità di permanenza in serie B1. Ecco perché dobbiamo continuare a lavorare cercando di rimettere in piedi questa stagione”. La Clerici Auto è già al lavoro per preparare al meglio la prossima delicata trasferta di sabato sera a Torino dove renderà visita alla Parella che riuscì a battere in casa nel match d 'andata per 3-2 ma che ora è reduce dal colpo esterno a Legnano.

Programma del 6° turno di ritorno di B1

Sabato 15 marzo ore 21 Parella Torino-Cabiate, Novara-Palau, Trentino Energie-Santena, Savis Volpiano-Legnano, Chiavenna-Libellula, Club Italia-Don Colleoni, Volano-Villa Cortese.

Classifica girone A di B1

Villa Cortese 46; Savis Volpiano 40; Volano 39; Capo D'Orso Palau 34; Santena 33; Libellula 31; Focol Legnano 29; Novara 27; Parella 25; Club Italia 22; Don Colleoni 16; Trentino Energie 15; Clerici Auto Cabiate 14; Chiavenna 6.