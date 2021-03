Como women esonerato lo staff tecnico della prima squadra

Calcio femminile il club lariano ha sollevato mister Pablo Wergifker e l’assistente Daniel Stremiz.

Calcio femminile fatale l’ultimo ko con l’Orobica Bergamo, ora si attende di conoscere il nuovo allenatore

La notizia era nell’aria tra l’ambiente del calcio femminile lariano e ora è diventata ufficiale: la Como Women ha esonerato lo staff tecnico della prima squadra di serie B, formato da mister Pablo Wergifker e dal suo assistente, Daniel Stremiz. Fatale l’ultima sconfitta subita domenica scorsa sul campo dell’Orobica Bergamo, ennesimo risultato non positivo di un 2021 iniziato con il freno a mano tirato dall’ambizioso team lariano nel campionato di serie B nazionale.

Questo il comunicato ufficiale della Como Women

“Il Como Women ha deciso di sollevare anzitempo Pablo Wergifker dal ruolo di responsabile della prima squadra e contestualmente il suo vice Daniel Stremiz. La Società vuole rivolgere a entrambi i più sentiti ringraziamenti per la professionalità mostrata e augura loro le migliori fortune umane e professionali possibili”.

Ora si attende di conoscere chi sarà la nuova guida tecnica della squadra comasca che proverà a rincorrere il sogno promozione. A cominciare dalla prossima partita in programma domenica 21 marzo quando tra le mura amiche di Ponte Lambro cercherà di tornare al successo contro il Cittadella. Ricordiamo che la formazione lariana in questo momento è al secondo posto in classifica a quota 30 punti appaiata al Cesena e al Tavagnacco ma con 3 punti di distacco dalla capolista solitaria Pomigliano.

La nuova classifica di serie B femminile

Pomigliano 33; Como Women, Tavagnacco, Cesena 30; Lazio 28; Ravenna 27; Cittadella 23; Vicenza 25; Brescia, Cittadella 23; Orobica 22; Chievo 18; Roma 15; Pontedera 13; Perugia 5.

Il programma del 18° turno di serie B

Domenica 14 marzo Lazio-Cesena; domenica 21 marzo ore 14.30 Como-Cittadella, Brescia-Ravenna, Chievo-Orobica Bergamo, Perugia-Pomigliano, Pontedera-Roma, Tavagnacco-Vicenza.