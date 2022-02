Como Women la squadra lariana eliminata ma a testa altissima dalla Roma

Calcio femminile news

Como Women si è completato il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia donne.

Como Women ieri le biancoblù hanno perso 2-1 in trasferta dopo essere passate subito in vantaggio con Kubassova

Un'ottima Como Women ieri è uscita a testa altissima dallo stadio Tre Fontane di Roma dove ha perso la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia ed è stata eliminata dalla squadra giallorosa ma ha onorato l'impegno nel migliore dei modi. Il team lariano infatti al cospetto della seconda forza di serie A e detentrice del titolo ha giocato una grande partita a viso aperto passando addirittura subito in vantaggio con Kubassova. Poi le padroni di casa hanno reagito pareggiando e poi segnando con Pirone la rete del sorpasso che ha deciso la sfida. La Como Women esce come detto dalla coppa tra gli applausi e tornerà in campionato con ancora più consapevolezza. Campionato di serie B che ripartirà domenica prossima (si è giocato ieri l'anticipo Cortefranca-Bari 0-0) ma il derby d'alta quota Brescia-Como è stato posticipato al 2 marzo per gli impegni delle nazionali. il team lariano tornerà così in campo domenica 27 febbraio in casa contro il Sassari Torres .

Il tabellino di As Roma – Como Women 2-1 (2-1)

Marcatori: 7′ p.t. Kubassova (C), 20′ p.t. Haavi (R), 28′ p.t. Pirone (R)

AS Roma Femminile: Lind, Soffia, Linari (33′ s.t. Pacioni), Kollmats, Borini (15′ s.t. Ciccotti), Bernauer (15′ s.t. Bergersen), Andressa, Giugliano, Glionna, Haavi (24′ s.t. Bartoli), Pirone (33′ s.t. Lazaro). A disposizione: Ghioc, Serturini, Greggi, Pettenuzzo. All. Spugna.

Como Women: Bettineschi, Cecotti (13′ s.t. Roventi), Vergani, Lipman, Hilaj Pastrenge (27′ Mariani), Picchi, Beil (10′ s.t.Carp), Kubassova (27′ s.t. Bianchi), Carravetta (10′ s.t. Di Luzio), Rigaglia. A disposizione: Small, Salvi. All. De La Fuente.

Arbitro: Michele di Cairano di Ariano Irpino.

Programma quarti di finale Coppa Italia- Ritorno

Sabato 12 febbraio

Fiorentina-Empoli 2-2 (andata 0-0) qualificato Empoli

Milan-Sampdoria 4-1 (4-1) qualificato Milan

Domenica 13 febbraio

Ore 12.30 Roma-Como 2-1 (3-0) qualificata Roma

Juventus-Inter 1-0 (1-1), qualificata Inter

Semifinali di Coppa Italia 12 Marzo e 30 Aprile

Empoli-Roma, Milan-Juventus

Programma del 3° turno di ritorno del campionato di serie B femminile Domenica 13 febbraio Cortefranca-Bari 0-0, Domenica 20 febbraio Palermo-Tavagnacco, Pro Sesto-Cesena, Ravenna-Cittadella, Roma Calcio-San Marino, Sassari Torres-Chievo. Brescia-Como rinviata al 2 marzo,