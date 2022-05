CSI Como la Pol Senna è profeta in patria: campione Allieve a domicilio

Pallavolo giovanile news

CSI Como nel weekend scorso si sono assegnati due titoli giovanili di pallavolo.

CSI Como nel weekend scorso si sono assegnati due titoli giovanili di pallavolo

CSI Como nella categoria Under12 a trionfare domenica è stata la Kaire Sport Lurate Caccivio contro Novedrate

Nel weekend scorso si sono giocate alcune fasi finali per la pallavolo del CSI Como che hanno assegnato i titoli provinciali per le categorie Allieve e Under12.

Senna campione Allieve ... profeta in patria

Sabato scorso a Senna Comasco si sono giocate le final four per l'assegnazione del titolo di campionesse provinciali Allieve. La vittoria ha sorriso proprio alla Polisportiva Senna profeta in patria. Ad aprire il pomeriggio c'è stata la finalina per il 3° posto che ha visto il successo della Pol. Comense contro Novedrate quindi a seguire in campo l'attesissima finale. Davanti a una buona cornide di pubblico come detto a trionfare sono state le bianconere di casa che hanno battuto l'US Albatese laureandosi così campionesse provinciali 2021/22.

Finali Allieve: la classifica

1 Polisportivasenna Dilettantistica

2 US Albatese asd

3 Pol. Comense 2015 asd

4 GSO Novedrate asd

Lurate Caccivio è campione provinciale Under12

Nel weekend si è anche assegnato il titolo provinciale Under12 che ha visto sfidarsi in un doppio confronto ravvicinato di andata e ritorno GSO Novedrate e Kaire Sport Lurate Caccivio. Un back to back tra sabato e domenica che ha sorriso alla Kaire Sport che si è quindi laureata davati al pubblico di casa campione Provinciale Under12 2021/22.