Cucciago Bulls sconfitta a tavolino e punto di penalizzazione in DR1

Non è un momento molto positivo per i Cucciago Bulls squadra brianzola che milita nel campionato di Basket di Divisione Regionale 1.

Sconfitta a tavolino

La squadra diretta da coach Corrado Bocciarelli sta giocando la seconda fase, qualificata nel Girone Gold Centro dove però è attualmente all'ultimo posto con tanta voglia di riassaporare il gusto della vittoria. Come non bastasse il giudice sportivo ha inflitto un punto di penalizzazione e la sconfitta a tavolino in merito all'ultima gara disputata e già persa sul campo di Binzago per 77-58. La motivazione di questo provvedimento è perché la società brianzola ha schierato sia coach Corrado Bocciarelli che il giocatore Joao Kisonga senza aver pagato le multe che sarebbero servite per commutare le squalifiche per una giornata che gli stessi avevano rimediato nel turno precedente.

Squalifica che ora tecnico e giocatore dovranno scontare nel prossimo turno che Cucciago giocherà domenica 28 aprile sul neutro di Chiavenna contro Bollate visto che anche il campo di casa è stato squalificato per una partita. Insomma piove sul bagnato in casa Bulls.

Il programma del 1° turno ritorno girone Gold Centro

Sabato 27 aprile Morbegno-Sedriano, domenica 28 ore 17.30 Cucciago-Bollate (a Chiavenna), ore 18.45 Seregno-Erba, Binzago-Civatese.

La nuova classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 16; Binzago 14; Sedriano 12; Civatese, Bollate 10; Morbegno 8; Seregno 6; Cucciago Bulls 3.