Nei posticipi di DR1 sorride Erba, masticano amaro Cucciago e  Villa Guardia

Posticipi agrodolci per le squadre lariane impegnate nella seconda fase del campionato lombardo di DR1.

Le gare

Nel girone Gold Centro nuovo colpo vincente per la capolista Le Bocce Erba che è andata a sbancare il campo di Bollate rafforzando il suo primato. Ancora un ko invece per i Cucciago Bulls stoppati a domicilio dal Seregno che li ha anche agganciati in classifica. Spostandoci nel girone Silver sconfitta interna anche per il Villa Guardia che si è dovuto arrendere alla capolista Mojazza Milano. Villa Guarda tornerà in campo già mercoledì per giocare il recupero a Carate Brianza.

I tabellini di ieri

Blackcourth BK Cucciago Bulls - Basket Seregno 63 - 70 Parziali 12-19, 25-42, 49-49

Blackcourth BK Cucciago Bulls : Politi Filippo 17, Caviezel Fabio 11, Galasso Riccardo 7, Gualazzi Alessandro 7, Kisonga Alexandre Joao 7, Radice Jacopo 5, Girolimetto Gianluca 4, Zappa Lorenzo 4, Dioguardi Manuel 1, Ciriaco Edoardo, Molteni Matteo, Radice Leonardo. All. Bocciarelli-

Ardor Bollate - Le Bocce Erba 60 - 76 Parziali 14-20, 35-40, 46-59

Erba : Cagnazzo Stefano 13, Stillo Francesco 13, Arnaboldi Edoardo 12, Terragni Pietro 11, Pagani Stefano 7, Brambilla Carlo 6, Corti Gianluca 5, Allevi Alessandro 3, Citterio Andrea 3, Colombo Lorenzo 3, Picarelli Nicolò, Spreafico Marco ne. All. Pesca.

I risultati del 3° turno girone Gold Centro

Morbegno-Binzago 72-59; Sedriano- Civatese 60-79; Bollate-Erba 60-76, Cucciago-Seregno 63-70.

Classifica del girone Gold Centro

Le Bocce Erba 16; Binzago 12; Sedriano, Civatese 10; Bollate, Morbegno 8; Cucciago, Seregno 4.

Il programma del 4° turno girone Gold Centro

Venerdì 18 aprile Seregno-Morbegno, Civatese-Bollate, domenica 21 ore 18 Erba-Sedriano; ore 18.30 Binzago-Cucciago.

I risultati del 3° turno girone Silver Centro

Venerdì 12 aprile Rovagnate-Carate 73-58, Paderno-Appiano Gentile 70-68; domenica 14 ore 20.30 Villa Guardia-Mojazza 63-72, Bresso-Nibionno 71-67

La classifica del girone Silver Centro

Mojazza Milano 14; Nibionno 12; Paderno 10; GS Villa Guardia, Indipendente Appiano 8; Masters Carate Brianza, Rovagnate, Bresso 6.

Il programma del 4° turno girone Silver Centro

Domenica 21 aprile ore 18 Masters Carate-Appiano, ore 18.30 Mojazza-Rovagnate, ore 20.30 Nibionno-Paderno, ore 21.30 Villa Guardia-Bresso.

I risultati del 3° turno del girone Bronze Centro

Venerdì 12 aprile S, Antonino Centro Nova Milanese-Inverigo 78-49, Nuovo Basket Groane Lentate-Mandello 41-77, Cabiate-Tirano 77-61; sabato 13 Sondrio-Rho 78-70.

La classifica aggiornata del girone Bronze Centro

Mandello 16; Cabiate 14; Cmb Rho, Sondrio 10; Il Gigante Inverigo, Tirano, Antonino Centro 6; Nuovo Basket Groane Lentate 4.

Il programma del 4° turno del girone Bronze Centro

Venerdì 19 aprile ore 21 Inverigo-Lentate, Tirano-S. Antonino, Mandello-Rho, Cabiate-Sondrio.