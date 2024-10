DR1: Rovello riceve Nibionno, testacoda da brividi per Inverigo

Si apre questa sera, venerdì 25 ottobre, il quinto turno d'andata del campionato di DR1, Divisione Regionale1.

DR1, quali gli anticipi e posticipi

Nel girone Est C saranno due le squadre lariane in campo negli anticipi: Rovello Porro in casa contro Nibionno mentre il Gigante Inverigo sarà protagonista del testacoda sul campo della capolista Calolziocorte. Rinviato invece il derby Cabiate-Appiano Gentile per indisponibilità del campo locale. Domenica 27 chiuderà il cartellone il posticipo di Erba dove i locali de Le Bocce andranno a caccia del quarto successo consecutivo ospitando il Sondrio.

Il programma del 5° turno girone Est C in DR1

Venerdì 25 Cusano-Villasanta, ore 21.30 Rovello Porro-Nibionno, Binzago-Civatese, Calolziocorte-Inverigo; sabato 26 Morbegno-Paderno; domenica 27 ore 18 Le Bocce Erba-Sondrio; rinviata Cabiate-Appiano Gentile.

Classifica girone Est C

Calolziocorte 8; Le Bocce Erba, Binzago, Paderno, Villasanta, Morbegno6; Sondrio, Rovello Porro, Nibionno,4; Civatese, Cabiate 2; Inverigo, Appiano Gentile 0.