Eurolega: super Procida trascina l'Alba Berlino e stoppa Milano

Con una prestazione super, il cestista di Lipomo Gabriele Procida ha trascinato la squadra verso la vittoria.

Procida protagonista

Ieri sera, martedì 12 novembre, ha trascinato l'Alba Berlino al suo secondo successo in Eurolega di basket contro la favoritissima EA7 Olimpia Milano reduce dalla vittoria contro il Real Madrid. Il campioncino comasco ex Cantù, infatti, è stato assoluto protagonista della seconda vittoria stagionale nella massima competizione continentale del club tedesco che in rimonta ha saputo battere il quintetto milanese guidato da coach Ettore Messina. Una vittoria ancora più importante perché arrivata a coronamento di una rimonta prodigiosa: sotto di 13 punti l'Alba con i canestri di Procida ha rimontato, poi pareggiato a fil di sirena e, infine, ha vinto all'overtime. Per il talento di Lipomo il tabellino finale parla di 29 punti con 9/14 da 2, 1/4 da 3, 8/8 ai tiri liberi avvalorati da 4 rimbalzi, 3 palloni recuparati e 31 di valutazione complessiva. Numeri da campione.