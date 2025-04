Festa in casa Veniano, ecco i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

I risultati della domenica

Prima categoria: la For perde ancora, il Veniano può festeggiare

Girone A - La For Soccer si fa rimontare dall’Arsaghese (1-2) e deve rimandare il discorso salvezza agli ultimi 90 minuti della stagione: è decima a 35 punti. A Garbagnate servirà un punto per salvarsi senza dipendere dagli altri risultati.

Girone B - Il Cassina passa in rimonta a Portichetto (2-4) e rimane in zona playoff: è quinto a 52 punti. Chi ha dato il via alla festa è stata la Cdg Veniano: il 2-2 sul campo del Monnet Xenia ha consegnato la salvezza matematica agli uomini di mister Savi, che hanno toccato quota 33 punti in classifica. Non va oltre il 2-2 anche l’Itala nello scontro diretto con il Limbiate: i nerostellati avranno bisogno di un punto contro il Bovisio per essere certi della salvezza. Bulgaro che cede invece 0-3 al Rovellasca: una vittoria sul campo del già retrocesso Atletico Lomazzo assicurerebbe ai ragazzi di mister La Rocca almeno i playout.

Seconda categoria: davanti non vince nessuno, intanto la Concagnese è salva

Girone G - Aurora che rimonta l’iniziale svantaggio di 2-0 nel derby con il Colverde e chiude la gara sul 2-2. Dietro però non vince nessuno: i gialloverdi mantengono il +11 sulle inseguitrici, distacco che garantirebbe l’accesso diretto al terzo turno playoff. Altro ko per il Cda Cavallasca: lo 0-2 interno con la Cdg Erba sembra spegnere anche le ultime speranze playoff dei sanfermini. Uggiatese rimontata nel finale dalla Porlezzese (2-2): gialloblù tranquilli al decimo posto con 37 punti. Il colpaccio è invece quello della Concagnese, che passa 1-2 sul campo dell’Albavilla e festeggia la matematica salvezza. Colverde che, invece, resta penultimo a 25 punti: il rischio della retrocessione diretta è concreto.

Terza categoria: vince il Real San Fermo

Como - Girone A - Il Real San Fermo supera 2-0 la Vasca: è ottavo a 45 punti, ma i playoff non sono più raggiungibili.

Varese - Girone A - Ultima giornata amara per il Villaguardia: il Calcio Olgiate vince 10-0 ed è campione. Biancorossi che chiudono invece in fondo alla classifica con 9 punti all’attivo.