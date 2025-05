Geneco Cantù protagonista al 29° Memorial Denis Innocentin

C'è anche il Progetto Giovani Cantù tra le 16 squadre che partecipano alla 29esima edizione del Memorial Denis Innocentin.

Memorial Denis Innocentin, Cantù protagonista

Il famoso torneo giovanile riservato alla categoria Unedr13 maschile e organizzato dalla Polisportiva CGB di Brugherio in ricordo dell'indimenticato campione anche della Pallacanestro Cantù - Memorial Denis Innocentin - è aperto ieri, giovedì primo maggio e si concluderà domenica 4, al termine di quattro giornate di partite e tanto basket. Le 16 squadre sono state divise in quattro gironi. La Geneco Cantù è stata inserita nel girone A dove ieri ha esordito con due belle vittorie: prima contro i padroni di casa della CGB battuti per 85-31 e poi bis vincente contro l'Urania Milano superata per 78-29. Ora i canturini chiuderanno il girone sfidando l'Olimpia Milano per il primo posto. Poi spazio alle fasi successive fino ale finali di domenica 4 maggio.

Pr il calendario e i risultati visitare il seguente link.

Girone A: PGC Cantù, Olimpia Milano, CGB, Urania Milano

Girone B: Blu Orobica, Aurora Desio, Bernareggio, Caluschese

Girone C: Basket Seregno, Trento Academy, Orzinuovi, APL Lissone

Girone D: HUB Sempione, Pallacanestro Brescia, Basket Cernusco, ABA Legnano.