Gli Under 17 di Cantù travolgono Borgamanero e restano imbattuti

Nuovo passo avanti verso le finali tricolori quello compiuto dalla squadra Under 17 del Progetto Giovani Cantù.

Under 17 in volata

La Generali Buelli e Rasero, superando in casa per 100-50 il Borgomanero, non solo ha confermato il suo primato e l'imbattibilità ma mantiene 4 punti di vantaggio sulla seconda quando mancano solo tre gare alla fine del girone interregionale. Così conferma coach Matteo Bonassi: "Siamo contenti perché anche contro Borgomanero abbiamo giocato davvero molto bene. Bravi i ragazzi a indirizzare la partita subito sui binari che volevamo. Adesso mancano solo tre partite alla fine: due in trasferta a Empoli e Bassano, poi l’ultima in casa contro San Lazzaro. Abbiamo 4 punti di vantaggio su Bassano, ma dobbiamo andare da loro a giocare: con due vittorie su tre saremmo comunque sicuri matematicamente di andare alle finali tricolori».

Prossimo turno: il 2 maggio a Empoli.

IL tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-College Borgomanero 100-50

Parziali. 31-14, 48-26, 69-45

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 16, Rossi 6, Redaelli 16, Zimonjic 13, Ventura, Gualdi 12, Ghirardi 2, Fortis 6, Panceri 9, Alexa 2, Bandirali 5, Pavese 14. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

College Basketball : Fatone 1, Maurovic 8, Lastella 6, Charfi 10, Cucco 9, Rey 4, Romeo, Costamagna 2, Scrazzolo 2, Castelli, Okhadoh.