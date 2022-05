nuoto

A fine giornata la squadre si è classificata ottava.

Risultati, frutto del lavoro. È stata una grande BLM Briantea84 Cantù Fisdir (Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) quella scesa in vasca a Monza nella domenica 8 maggio della piscina “Pia Grande”.

Grande domenica per la Briantea 84 in vasca a Monza: dieci canturini da record

Presenti 10 atleti canturini suddivisi tra il Campionato Regionale per gli atleti promozionali al mattino e il Meeting Regionale per gli agonisti nel pomeriggio, valido come sesta prova del Circuito Nord Cup 2022. Sono arrivati record personali tra gli agonisti, come quello di Clelia Brioschi nei 50 delfino e di Emanuele Meloni nei 50 stile libero. Da segnalare l’exploit di Massimo Ottavio Familiari tra i promozionali, subito integrato a grande livello nel gruppo. La BLM ha chiuso all'ottavo posto su diciotto nella classifica generale di giornata.

“Sono molto soddisfatta per questa domenica - ha commentato Silvia Longoni, tecnico e responsabile del settore nuoto Fisdir canturino -, in generale ho visto grande impegno di tutto il gruppo. Ci stiamo preparando per gli Italiani di Chianciano Terme con gli agonisti e non mi aspettavo tanta grinta già a Monza, dopo i tanti allenamenti e il molto stress delle ultime settimane. Sono arrivati record e prestazioni migliorate, ma anche tanti aspetti tecnici da rivedere che spero possano essere il di più su cui lavorare nel prossimo periodo. Lo stesso vale per gli atleti promozionali che si sono comportati molto bene, con il grande exploit di Massimo Ottavio, new entry del gruppo che ha conquistato subito due ori. Grazie ad Elena Pietroni che mi ha supportato durante la manifestazione”.

Gare promozionali

Viviana Cavagna (25 stile libero 32"90, 25 dorso 35"90)

Mattia Cazzola (50 stile libero 47"60, 50 dorso 50"30)

Massimo Ottavio Familiari (25 stile libero 19"90, 25 dorso 22"40)

Atleti agonisti

Clelia Brioschi (100 stile libero 1'59"10, 50 farfalla 49"50)

Giorgia Conti (100 stile libero 1'42"40, 50 rana 47"10)

Emanuele Meloni (50 stile libero 31"30, 100 rana 1'25"60)

Francesca Orsi (200 dorso 4'36"00, 50 dorso 1'00"40)

Davide Resnati (200 misti 3'03"80, 100 farfalla 1'20"90)

Simone Rossetti (100 stile libero 1'25"50, 50 dorso 47"20)

Gianluca Zoia (100 stile libero 1'22"00, 50 stile libero 34"50)

Staffetta 4x50 stile libero: Rossetti, Zoia, Resnati, Meloni 2'22"50

Staffetta 4x50 misti: Rossetti, Meloni, Resnati, Zoia 2'44"70