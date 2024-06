I playout di DR3 premiano Socco e Playground, ma condannano Cucciago

Primi verdetti dai playout salvezza in Divisione Regionale 3, tra sorrisi e pianti.

Le sentenze

In queste ore si stanno giocando le gare di ritorno del 1° turno che hanno qualificato al 2° turno Sampietrina, Verbano e anche due squadre brianzole il Playground Team e il Socco Fino. Il Playground aveva già messo una serie ipoteca sul passaggio al 2° turno in virtù della ampia vittoria centrata nella gara d’andata in trasferta a Meda e quindi ha reso ininfluente la sconfitta casalinga subita martedì sera di 6 punti. Mercoledì sera invece obiettivo raggiunto dal Socco Fino che pur perdendo gara 2 in casa si è imposto nel derby brianzolo grazie al saldo positivo negli scontri diretti condannando alla retrocessione i Cucciago Bulls a cui non è bastato vincere in trasferta. Stasera invece tocca all'Albavilla che in casa ospita la Borsanese con due risultati a disposizione: può vincere ma anche pareggiare per passare al turno successvo avendo vinto l'andata di 1 punto.

Questo il programma delle gare di ritorno playout

Lunedì 3 giugno Bobbiate-Sampietrina 65-72; martedì 4 Playground Team-Meda 52-58, Verbano-Marnatese 70-50; mercoledì 5 Socco Fino-Cucciago Bulls 59-68; giovedì 6 Albavilla-Borsanese; venerdì 7 Fernese-Giovani Atleti Lonate.

Questi invece i risultati delle gare d'andata playout

Mercoledì 29 maggio Borsanese-Albavilla 56-57, Marnatese-Verbano 87-77; giovedì 30 Meda-Playgrond Team 48-73, Cucciago-Bulls-Socco 57-73, Sampietrina-Bobbiate 51-52; venerdì 31 Giovani Atleti Lonate Pozzolo-Fernese 60-50.