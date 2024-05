Playout in DR3: colpi corsari di Albavilla, Playground e Socco

Hanno preso il via i playout salvezza nel campionato di Divisione Regionale 3 che vedono impegnate ben quattro squadre lariane. Albavilla apripista.

Layout DR3

Apripista è stata l'Albavilla che ha vinto il match d'andata sul campo della Borsanese in volata e di stretta misura. Colpi corsari, ma con esiti più ampi, ieri sera anche per il Playground Team sul campo di Meda e del Socco Fino che ha vinto il primo derby sul campo dei Cucciago Bulls, Entrambe hanno messo una serie ipoteca sulla salvezza ma tutto verrà deciso nelle gare di ritorno in programma settimana prossima.

Playout salvezza: le gare d'andata 1° turno

Mercoledì 29 maggio Borsanese-Pall. Albavilla 56-57, Marnatese-Verbano 87-77; giovedì 30 ore 21.30 Meda-Playground Team 48-73, Cucciago-Bulls-Socco Fino Mornasco 57-73, Sampietrina-Bobbiate 51-52; venerdì 31 Giovani Atleti Lonate Pozzolo-Fernese.

Programma delle gare di ritorno 1° turno

Lunedì 3 giugno Bobbiate-Sampietrina; martedì 4 giugno ore 21.30 Playground-Meda, Verbano-Marnatese; mercoledì 5 ore 21.30 Socco-Cucciago; giovedì 6 ore 21.30 Albavilla-Borsanese; venerdì 7 Fernese-Giovani Atleti Lonate.